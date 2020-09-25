Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış - Son Dakika

Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış

2007'de dolandırıcılıktan tutuklanan ve 2011'de cezaevinden firar edip sahte ölüm belgesi hazırlayan Tayfun Demir'in Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak bin TL ödül kazandığı ortaya çıktı.

Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış, System.String[]

Sahte ölüm belgesiyle kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösteren ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan Tayfun Demir, sahte kimlikle yakalandı. Demir'in daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ve bin TL ödül kazandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı Tayfun Demir (38), karıştığı bir dolandırıcılık suçu nedeniyle 2007 yılında yedi yıl hapis cezası aldı. Bu süreçte üniversite eğitimi almaya başlayan Demir, 2011'de tutuklu olduğu açık cezaevinden sınav bahanesiyle firar etti.

KREDİ ÇEKİNCE YALANI ORTAYA ÇIKTI

Firarının ardından Demir, ilk olarak sahte belgelerle kendini cinayete kurban gitmiş olarak gösterdi. Sahte ölüm raporunu savcılığa da kabul ettiren Demir, bir yıl sonra UYAP'ta bulunan çeşitli suçlardan 100'ü aşkın aranma kaydından da kağıt üzerinde 'ölü' göründüğü için kurtuldu. Firari olarak aranan Demir'in ölmediği, sahte kimlikle İstanbul'da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmesiyle ortaya çıktı. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasının ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ancak, durumdan şüphelenen polis ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012'de, "Yusuf Demir" sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemlerde resmi kurumlara verilen evrakların da sahte olduğu anlaşıldı. Ancak o dönemde tüm çabalara rağmen Demir yakalanamadı.

YERİ SAPTANDI

Tayfun Demir'in, arandığı yıllar içerisinde altı ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi karıştığı 44 ayrı suç tespit edildi. Bu suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in izine polisler altı ay önce Muğla'da rastladı. Altı ay süreyle teknik takibe alınan Demir'in ünlü bir youtuber olduğu anlaşılınca sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı. Paylaşımlardan Demir'in Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde müstakil evde olduğu saptandı. Polis ekipleri geçtiğimiz pazar günü eve operasyon düzenledi. Operasyonda Demir, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Demir'in başkasına ait kimliklere fotomontaj ile kendi fotoğrafını monte ettiği de belirlendi.

MİLYONER'E KATILDI

Muğla'ya bir yıl önce geldiği öğrenilen Tayfun Demir'in 450 bin takipçili hayvansever bir youtuber olarak televizyon ve yarışma programlarına da katıldığı ortaya çıktı. Yaralı bir sincaba yaptığı kol protezi ile popüler olan Demir'in, 2018'de özel bir televizyon kanalındaki yarışma programına da katıldığı ve altıncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrıldığı belirlendi. Yıllarca sahte kimliklerle adaletten kaçan Demir, polis ifadesinde "Yanlış kişiyi yakaladınız" derken, ardında da yüzlerce mağdur bıraktı.

İşte Tayfun Demir'in 13 yıllık dolandırıcılık serüveni;

- 2007 yılında dolandırıcılıktan tutuklandı.

- 2011'de firar etti ve kendini ölü gösterdi.

- 2012 yılında sahte kimlikle kredi çekti ve ölü olmadığı ortaya çıktı.

- 2011-2020 yılları arasında çeşitli suçlara karıştı.

- 2018'de aranmasına rağmen TV kanallarına çıktı.

- 2020'de tekrar yakalandı.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:41

Son Dakika 3. Sayfa Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Son Dakika: 6-7 Ekim olayları soruşturmasında HDP'li isimler için de gözaltı kararı verildi Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü         
10:13
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi         
09:55
Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
09:38
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım         
08:17
Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 10:53:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei