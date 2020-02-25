Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret - Son Dakika

Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve belediye yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il Başkanı Enver Kiraz'ı yeni parti binasında ziyaret etti.

Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve belediye yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il Başkanı Enver Kiraz'ı yeni parti binasında ziyaret etti.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, " Kısa süre önce kongremizi gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş ve ekibi hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Öncellikle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Kiraz, "Arguvan Malatya için önemli bir ilçe. Malatya'mızı Türkiye'ye tanıtan önemli bir kültür kenti. Başkanımız uzun süredir Arguvan'a güzel hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerle Arguvan gelişiyor. Bir bütün olarak hepimiz Arguvan'a hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ziyarette konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, "Arguvan Belediyesi olarak hem yeni alınan CHP binasının hayırlı olmasını dilemek, hem de yeniden seçilen başkanımız ve yönetimini tebrik etmek için böyle bir ziyarette bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi hem ilçe örgütümüzle hem de il örgütümüzle uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonrada uyum içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. CHP il yönetimine başarılar diliyoruz. Yerel yönetimde edindiğimiz başarıları iktidara taşımak istiyoruz. Bu anlamda türkülerin kenti olan Arguvan ilçesi olarak elimizden ne gelirse yapma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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