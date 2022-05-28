Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

28.05.2022 11:59
Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

MARDİN'in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.

MARDİN'in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.

Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Necat Kantik, sabah saatlerinde gittiği arazisinde elektrik arızası yaşanınca sulama yapamadı. Kantik, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Necati Kantik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kantik'in cansız bedeni otopsi için Derik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü
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Kaynak: DHA

Derik, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü - Son Dakika


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