Arjantinli heyet Bolivya havalimanında saatlerce sorgulandı

Yaşanan gelişmeler üzerine bir rapor hazırlamak için Bolivya'ya giden Arjantinli heyet, Bolivya'da havalimanında saatlerce sorgulandı ve bazı grupların hakaretlerine maruz kaldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaşanan gelişmeler üzerine bir rapor hazırlamak için Bolivya'ya giden Juan Grabois başkanlığındaki Arjantin heyeti, Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentindeki havalimanında, bazı grupların hakaretlerine maruz kaldı. Heyetin bazı üyeleri ise havalimanında saatlerce sorgulandı. Arjantinli heyetin daha sonra havalimanını terk edebildikleri bildirildi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan eski Devlet Başkanı Evo Morales ise insan hakları araştırması için heyete izin verilmesi gerektiğini belirtti.

YAŞANAN GELİŞMELER

Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını açıklamıştı. Basına açıklamada bulunan Bolivya Dışişleri Bakanı Karen Longaric, ilişkilerin her iki taraf içinde olumlu sonuç doğurması ve Bolivya turizmine katkıda bulunması adına İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını belirttmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Bolivya'dan gelen açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, bu adımın ülkenin dış ilişkilerini güçlendireceğini dile getirmişti

Bolivya Eski Devlet Başkanı Evo Morales, İsrail'in Gazze'ye olan saldırısından sonra 2009 yılında İsrail ile ilişkileri askıya almış ve 2010 yılında ise Filistin'i resmen tanımıştı.

Öte yandan, Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurmuştu.

NASIL BAŞLAMIŞTI?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil olmuş ve seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir 'darbe' olduğunu basına açıklamıştı. Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etmiş ve Morales de görevini bıraktığını açıklayıp, Meksika'ya iltica etmişti.

Daha sonra ise Senatör Jeanine Anez kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Bolivya Silahlı Kuvvetleri Senatör Jeanine Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Daha sonra ise istifa edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri sokaklara çıkarak protestolara başlamış ve polis güçleri arasında protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanından Arjantinli heyetin görüntüsü

-Yaşanan gerginlik