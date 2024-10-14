Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar Aranıyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar Aranıyor

Arka Sokaklar\'da Kaybolan Çocuklar Aranıyor

Mustafa Kemal Atatürk:

14.10.2024 09:28
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Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar
Arka Sokaklar, Narin Cinayetine Sessiz Kalmadı
Ekip, Kaybolan Çocuklara Ses Olmak İçin Geliyor
Arka Sokaklar'ın Özel Bölümü Yürekleri Dağlayacak

Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar Aranıyor

19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu kez gündemden hiç düşmeyen kaybolan çocuklar sorununu konu edindi. Dizinin son bölümü için su altı arama kurtarma timi ve hassas burun köpeklerler kullanıldı.

Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar

Arka Sokaklar, Türkiye'ye ayna tutmaya devam ediyor. Dizinin 18 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Rıza Baba'nın ağzından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar." sözlerine yer veriliyor. Yemyeşil bir köyün görüntülerinin ardından Rıza Baba, basın mensuplarına açıklama yapıyor.

O Mezar Kimin Mezarı?

Arama kurtarma ekipleri ve üstü çiçeklerle bezenmiş bir mezar görselinin yer aldığı fragmanda Rıza Baba'nın "En sonunda da unutacağız Leyla gibi, Narin gibi, Fidan gibi, Gülistan gibi... Ama soru hala cevaplanmamış olacak. Katil Kim? Bana 'Katil kim?' diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor." sözleri dikkat çekiyor.

Meçhul mezarın hangi çocuğa ait olduğu ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Arka Sokaklar'da Kaybolan Çocuklar Aranıyor

Etkileyici Prodüksiyon

Arka Sokaklar, etkileyici prodüksiyonuyla her hafta izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Gerçekçi olay örgüsü ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle göz dolduran dizinin yeni bölümü, bu kez çok daha büyük bir yapım ekibi ve geniş lojistik altyapıyla hazırlandı.

Özel Bölüme, Özel Çekim

Arka Sokaklar'ın yayınlanacak olan 686'ncı bölümü için itinalı ve hummalı bir çalışmaya imza atıldı. Dizinin çekimleri İstanbul dışında hikâyeye uygun bir köyde çekildi. Dizinin ekrana gelen özel bölümünün arama kurtarma sahnelerinde; 3 jandarma aracı olmak üzere altı adet kurtarma aracı, 30 kişilik JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, su altı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra; çeşitli iş makinaları da kullanıldı.

Rıza Baba'nın Dediği Gibi: Bu İş Ekip İşi

Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı; alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapılarak çekimler tamamlandı. Tüm bu titiz çalışmalar, Arka Sokaklar'ın 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici ile buluşacak.

Su Altı Çekimleri

Özellikle su altı sahneleri ve eğitimli arama kurtarma köpekleriyle icra edilen sahneler dikkat çekti. Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı. Alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapıldı.

Efsane Dizinin Efsane Ekibi

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Her Cuma Kanal D'deArka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

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