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Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi - Son Dakika

Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi

13.12.2021 15:07

Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi "En ağır cezayı alsın" Antalya'da cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ilk duruşması öncesi okul arkadaşları ona destek için yağmur altında yürüdü.

Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi

"En ağır cezayı alsın"

ANTALYA - Antalya'da cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ilk duruşması öncesi okul arkadaşları ona destek için yağmur altında yürüdü.

AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'daki kayıp ihbarının ardından 5 gün sonra cesedi, Kepez ilçesi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili iş insanı M.M.A, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İddianamede M. M. A'nın ağırlaştırılmış müebbet artı 40 yıl hapsi istendi. Cinayet savcısı tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede M.M.A'nın üniversiteli Azra'yı 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü iddianamede, "Şüpheli maktulü ağına düşürmek için kendisini iş vaadiyle ikna edip evine götürmüştür. Cinsel tatmini zorla gerçekleştirmiştir. Direnen ve kendisini şikayet edeceği korkusuyla maktulü öldürmüştür. Şüpheli böylece üzerine atılı 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin bu suçlardan tek tek sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" denilmişti.

Duruşma öncesi Azra'nın eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünden arkadaşları ve kadın dernekleri adliye önüne kadar yürüdü. Yağmur altında sloganlarla yürüyen gençlere, polis ve güvenlik ekipleri eşlik etti. Üniversiteden adliyeye kadar yürüyen Azra'nın arkadaşları burada basın açıklaması yaptı.

"En ağır cezayı alsın"

Azra'nın sınıf arkadaşı İbrahim Şenol tarafından yapılan açıklamada, "28 Temmuz tarihinde Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yıkıldık. 2 Ağustos 2021 sabahına Azra'nın ölüm haberi ile uyandık. Bahanelerin sunulmadığı etkin yürütülen süreçler başlatılmış olsaydı. Ocak ayından itibaren hayatları ellerinden alınan 352 kadın ve sıra arkadaşımız Azra için adliye önlerini doldurmazdık. Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya uğrayıp cahilce hayattan koparıldı. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hakkettikleri cezalar verilsin. Zanlının en ağır cezayı alması için her türlü çabayı göstereceğiz. Mücadelemiz bitmedi ve biz kazanmadan bitmeyecek. Öfkemiz diri, kavgamız büyük, mücadelemiz güçlü katiller ve destekçileri yargılanıp cezalandırılana kadar sessiz kalmayacağız" diye konuştu".

Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi - Son Dakika


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