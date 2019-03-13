Arkas Spor, Kupada Fenerbahçe ile Karşılaşacak

Arkas Spor
, AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley Finalleri'ndeki ilk maçını Fenerbahçe
ile yapacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkas Spor, Malatya
'da 15-17 Mart'ta gerçekleştirilecek finaller kapsamında ilk müsabakasını, 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe ile oynayacak. Malatya Merkez
Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.30'a başlayacak.
Arkas Spor rakibini yendiği takdirde, yarı finalde Halkbank- Ziraat Bankası
maçının galibiyle karşılaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden
, Kupa Voley'e güçlü takımların katıldığını ve her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığını belirterek, "Malatya'dan İzmir
'e kupayla dönmek ve play-off etabı öncesi moral bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kupa Voley'i şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon Türkiye
'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde edecek.