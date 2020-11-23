Arkasspor'da seri sonu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Arkasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Mavi-beyazlılar, üst üste Arvahi Voleybol (D), Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D), Spor Toto, İnegöl Belediyespor (D), Altekma (D), ve Sorgun Belediyespor'u dize getirdikten sonra ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray engeline takıldı. İzmir temsilcisi sezonun ilk haftasında evinde rakibine aynı skorla boyun eğmişti. Ligde bir basamak düşerek 3'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, çarşamba günü Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek.
- Kaynak: DHA
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