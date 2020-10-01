Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza - Son Dakika

Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza

ARNAVUTKÖY'de Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı.

Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde aşırı yük taşıyan, dorselerinde branda olmayan, plakaları okunmayan ve evrakları eksik olan hafriyat kamyonu şoförlerine ceza kesildi. Ehliyetsiz araç kullanan Suriyeli sürücüye de ceza kesildi. Kullandığı araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Hafriyat kamyonlarının brandalarını, yüklerini ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

İsmini vermek istemeyen bir sürücü denetimler hakkında, "Denetimleri yerinde buluyorum. Herkesin can güvenliği için yapılması gerekiyor. Onlar da görevini yapıyor." dedi. Bir başka hafriyat kamyonu şoförü Bülent Özsoy da, "Şu anda evrakım eksik değil. Tüm belgelerim tam. Ama eksiği olduğu zaman yazıyorlar." diye konuştu.

EHLİYETİ OLMAYAN SURİYELİ ŞOFÖRE CEZA6 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Suriyeli sürücüye ekipler, ehliyetsiz araç kullanmaktan, pasaportunu yanında bulundurmamaktan ceza kesti. Kullandığı araç ise  trafikten men edildi. Araç sahibine ve sürücüsüne toplamda 6 bin 274 lira ceza kesildi. Suriye uyruklu o sürücü, "Polis gördü yanına çağırdı. Evraklarımı istedi. Ceza yazıyorlar" dedi.

Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza
Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza
Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza
Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza
Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza

Trafik Şube Müdürlüğü, Arnavutköy, Sivil, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza - Son Dakika

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