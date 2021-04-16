Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

16.04.2021 13:37
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticareti geliştirmek için farklı alanlarda çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Arnavutluk ile olan ticaretimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef olan 1 milyar avroya...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticareti geliştirmek için farklı alanlarda çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Arnavutluk ile olan ticaretimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef olan 1 milyar avroya çıkarmak için ATO olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Arnavutluk'tan Ankara'ya sağlık turizmi amacıyla ziyaretlerin gerçekleştirilebileceğini, bu amaçla paket turlar hazırlanabileceğini bildirdi.

ATO olarak Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuş sayısını artırmak üzere çalışma yaptıklarını hatırlatan Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Tiran'a da direkt uçuşların başlatılmasına ilişkin talepte bulunacaklarını kaydetti.

Baran, kartallar ülkesi Arnavutluk ile Türkiye arasında köklü tarihi bağlarla uyumlu bir şekilde gelişmiş ticari ilişkilerin henüz istenilen seviyede kurulamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Telekomünikasyon, finans, yenilenebilir enerji, maden, eğitim ve sağlık alanlarında iki ülkenin ticaretini geliştirmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ATO, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları ve sektör temsilcileriyle pandemi sürecinde webinar üzerinden toplantılar gerçekleştirebilir, daha sonra da yüz yüze bu ilişkileri geliştirebiliriz. Ticaretimizi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef olan 1 milyar avroya çıkarmak için ATO olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız."

"Yatırımları artırmaya yönelik adımlar karşılıklı diyaloglarla ele alınabilir"

Nüfusunun yüzde 50'sinin tarımla uğraşmasına ve ekilebilir alanların organik tarıma elverişli olmasına rağmen Arnavutluk'un tarım ithalatçısı bir ülke olduğuna işaret eden Baran, bu alanda ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Baran, iki ülkenin tekstil ve ayakkabı sektörlerinde gerçekleştireceği iş birlikleriyle başarılı çalışmalara imza atabileceğini belirterek, 600 Türk şirketinin Arnavutluk'ta 3,5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini ve yatırımları artırmaya yönelik adımların da karşılıklı diyaloglarla ele alınabileceğini bildirdi.

"Daha fazla Türk şirketini ülkemizde görmek isteriz"

Büyükelçi Robo ise Türkiye'nin Arnavutluk'un 4'üncü ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, Kovid-19 salgınına rağmen iş birliğini artırmak üzere çalışma yaptıklarını anlattı.

Arnavutluk'ta yatırım stokunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Robo, bu yatırımların bankacılık, enerji, altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık gibi stratejik alanlarda gerçekleştiğini kaydetti.

Robo, İki ülke arasındaki ticaret hacminin 460 milyon avro olduğunu ve 1 milyar avroluk hedef konulduğunu anımsatan Robo, "ATO'nun bu rakama ulaşmaktaki rolü son derece önemli. Daha fazla Türk ürün ve şirketini ülkemizde görmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk ile Türkiye'nin hem Akdeniz hem de Balkan ülkesi, NATO müttefiki ve AB adayı olduklarına dikkati çeken Robo, şunları kaydetti:

"Aynı yönde ilerliyoruz. Coğrafi açıdan da benzerliklerimiz var. Türkiye gibi Arnavutluk da doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü işlevi gören coğrafi konuma sahip. Telekomünikasyon, yol ve enerji alanında koridorlar iki ülke olarak bizi birleştiriyor. Bu da bizim ileriki iş birliklerimizin çerçevesini ve kapsamını genişletebilecek ve kolaylaştırabilecek bir stratejik fırsat olarak önümüze çıkıyor."

"ATO ile iş birliğinin faydalı olacağına inanıyorum"

Robo, iki ülkenin birlikte gerçekleştirebileceği projeler olduğunu da belirterek,"Bunun için ATO ile iş birliğinin faydalı olacağına inanıyorum. Bu inancı da ATO ve Tiran Ticaret Odası arasında yapılacak iş birliği anlaşmasıyla somutlaştırabileceğimizi düşünüyorum. Bunun ardından eşleştirme toplantıları gerçekleştirerek işletmelerimiz arasında bağlantılar sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin Arnavutluk'a maske ve tıbbi malzeme gönderdiğini ve Arnavutluk'tan hastaların Türkiye'ye gelerek hastanelerde tedavi olduğunu hatırlatan Robo, TOKİ, AFAD, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de Arnavutluk'ta çalışmalar yaptığı bilgisini verdi.

Robo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'a sahra hastanesi kurma sözü verdiğini de anımsatarak, "Arnavutluk'ta mümkün olduğunca Türk varlığı olmasından hoşnutuz." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Robo, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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