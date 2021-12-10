Arnavutluk'ta "Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" paneli - Son Dakika

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Arnavutluk'un da ulusal güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu, Arnavutluk topraklarının FETÖ yapıları ve mensuplarından bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Arnavutluk'un İşkodra şehrinde "Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu panel düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve İşkodra Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Luigj Gurakuqi" Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen panele, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Murat Ahmet Yörük, iki ülke ve millet arasında Osmanlı'dan günümüze ilişkileri ele alan bir sunum yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dört ana dönem ile sınıflandırıldığını vurgulayan Yörük, şöyle konuştu:

"Halklarımız arasındaki ilk temaslarımızın başladığı Balkanlar'daki Osmanlı Devleti'nin hakimiyet dönemi, daha sonrasında 1923 yılında Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan genç cumhuriyet dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde Soğuk Savaş'ın başladığı ve Arnavutluk'ta Enver Hoca'nın yönetimindeki bu 45-60 yıllık bir dönem var."

İki ülke arasındaki yakınlaşma ve iş birliğinin, sadece ikili konularda değil iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konularda da devam ettiğinin altını çizen Yörük, "Tabi 1991'den sonra komünizm, sosyalizm dönemini arkada bırakıp demokrasiye geçişi ve liberal ekonomik serbest piyasa sistemini benimsemesiyle tekrar iki ülke arasındaki ilişkiler eğitimden ekonomiye, askeri-güvenlik konularından kültüre ve siyasi pek çok alana yayılacak bir şekilde 1991 yılından itibaren giderek ve hızlı ivmeyle tekrar derinleşmeye, tekrar çeşitlenmeye ve tekrar gelişmeye başlıyor." diye konuştu.

"Türk şirketlerinde 15 bin Arnavut istihdam ediliyor"

Ocak 2020'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve beraberindeki bakanların, Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini vurgulayan Yörük, "İlişkilerimizin ikinci önemli boyutlarından birisi de ekonomik ve ticari boyutu oluşturuyor. Halihazırda Arnavutluk'ta faaliyet gösteren ve ofisi bulunan, temsilciliği bulunan 600'e yakın Türk şirketi var. Bu şirketlerin bünyesinde bizim verilerimize göre yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimiz istihdam ediliyor, ailelerinin geçimini sağlıyor." dedi.

FETÖ'nün Arnavutluk'taki yapılanmasına da değinen Yörük, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Türkiye'de yaptıkları biliniyor ve herkes tarafından çıplak bir şekilde ortadayken, örgütün, dost ve kardeş olarak gördüğümüz Arnavutluk'un da ulusal güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine bunca kötülüğü yapmış ve bunca hainliği gerçekleştirmiş bir örgütün yapılarından ve mensuplarından da bir an evvel temizlenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Biz, beraber tarihte iz bırakmış iki dost milletiz"

"Luigj Gurakuqi" Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suzana Golemi de dost Türkiye ve halkının, Arnavutluk ve halkının en doğal ve en yakın müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Biz, beraber savaşmış ve tarihte iz bırakmış iki dost milletiz. Bizim asırlık tarihimizin birçok ortak izi bugün de Arnavutluk'un kuzeyinden güneyine görülmektedir. Bu izler, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin geleneksel olarak iyi ve dostane olduğunu açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı ise Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostane ilişkilerin asırlar boyunca devam ettiğini dile getirerek, iki ülke arasındaki yakın iletişim ve iş birliğinin, karşılıklı kültürel ilişkilerin gelişmesini de sağladığını söyledi.