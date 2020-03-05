Arnavutluk'ta İdlib'de şehit düşen askerler için mevlit okundu - Son Dakika
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Arnavutluk'ta İdlib'de şehit düşen askerler için mevlit okundu

6 saat önce

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk büyükelçiliğinin himayesinde İdlib'de şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk büyükelçiliğinin himayesinde İdlib'de şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi.

Başkent Tiran'a bağlı Mushqeta köyündeki camide düzenlenen programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bölge halkı katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, şehit askerlerin gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menfur saldırılar sonrasında vatandaşlar ve Arnavut kardeşleriyle şehitlerin ruhlarını şad etmek için toplandıklarını söyledi.

Mevlit programı gerçekleştirdiklerini, ardından Hatm-i Şerif, dualar okuduklarını ve gıyabi cenaze namazı kıldıklarını aktaran Yörük, "Burada bugün bir araya gelmemizin manevi yanından beraber, halen Suriye'de İdlib'de ülkemizin, vatanımızın, devletimizin bekası için orada çarpışmakta olan, cephede olan kahraman ordumuza, Mehmetçiklerimize buradan selam göndermek, onların yanında olduğumuzu, onları her daim desteklediğimizi, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu, tüm dualarımızın, iyi dileklerimizin onlarla olduğunu göstermek için de bugün burada bu etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.

Arnavutluk'ta İdlib'de şehit düşen askerler için mevlit okundu

Arnavutluk, Tiran, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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