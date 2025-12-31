Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu - Son Dakika
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

31.12.2025 01:34
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. İlk yarısı golsüz geçen maçta Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı bir galibiyet elde etti. Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

RABİBİ PARAMPARÇA ETTİLER

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus atarken, konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

PUAN DURUMU

Arsenal bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona eren üçüncü sıradaki Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Chelsea-Bournemouth: 2-2
  • Nottingham Forest-Everton: 0-2
  • Burnley-Newcastle United: 1-3
  • West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2
  • Manchester United-Wolverhampton: 1-1
Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

