Arsin OSB'den İdlib'e ayakkabı yardımı - Son Dakika

Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, Kızılay aracılığıyla İdlib'e 4 bin 320 çift ayakkabı gönderdi.

Arsin OSB'den yapılan açıklamaya göre, bir ayakkabı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında İdlib'e ayakkabı gönderdi.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, böyle bir kampanyaya destek olduğu için İskender'e teşekkür etti.

Öte yandan, Arsin OSB Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendiği de kaydedildi.