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Arthur Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!
6 saat önce
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ligde bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımla ilgili paylaşımda bulundu.
2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ligde bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımla ilgili paylaşımda bulundu.
Mesajında, Fenerbahçe yıllarında taraftar başta olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden Zico, "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan fotoğraflar aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara… Fener gücü!" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:52
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