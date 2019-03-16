AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
, Karaburun
Yarımadası'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi kararına ilişkin "Artık Karaburun'un önü açılmıştır. Bu zafer İzmirliler'indir. Bu kentin her köşesi bizim sevdamız." değerlendirmesinde bulundu.
Zeybekci, yaptığı açıklamada doğal yapısı ve sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik sayesinde dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer alan Karaburun Yarımadası'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle hak ettiği konuma kavuştuğu bildirdi.
Binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan, Akdeniz
foklarının Türkiye
'deki üreme alanlarından biri olan Karaburun Yarımadası ile Çeşme
Ildır Körfezi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini kaydeden Zeybekci, şu ifadelere yer verdi:
"Nadir görülen canlıları bünyesinde barındıran bu bölgenin titizlikle korunması için bu kararın çıkması çok önemliydi. Artık Karaburun'un önü açılmıştır. Bu zafer İzmirliler'indir. Bu kentin her köşesi bizim sevdamız. İnşallah 31 Mart'tan sonra da İzmir için 7 gün 24 saat çalışıp her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz."
Karaburun'un Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi için 2013 yılında çalışma başlatan eski AK Parti İzmir milletvekili İlknur Denizli
de yaptığı değerlendirmede, "Artık RES'ler, taş ocakları, balık çiftlikleri özel çevre koruma kapsamında değerlendirilecek. Her şeyin koruma-kullanma dengesine bakılacak. Siz bölgede turizm de yapsanız bu karara göre davranacaksınız" ifadelerini kullandı.
Nihat Zeybekci'nin de kararın çıkarılması için Ankara
'daki çalışmalara destek verdiğine işaret eden Denizli, "Sayın Zeybekci daha seçim gerçekleşmeden İzmir'de rüzgarını hissettirip farkını ortaya koymaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.
Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Karaburun Kent Konseyi
de Karaburunlular'ın yaşam alanları için mücadelesine bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğini, bu süreçlerin yapı taşlarının yarımadalılar tarafından örüleceğine inandıklarını kaydetti.