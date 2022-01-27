Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

27.01.2022 18:33

- Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.

- Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.

Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

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Karadeniz Sahil Yolu, Arhavi, Artvin, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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