Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

- Artvin'de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.
Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.
Kaynak: İHA
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