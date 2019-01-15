Artvin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Artvin merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün TSK içerisindeki üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.
Artvin
merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün TSK
içerisindeki üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 4 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada "Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Artvin Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. FETÖ Silahlı Terör Örgütü Mahrem İmamları tarafından Ardışık Arama Yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 4 muvazzaf askeri personele yönelik Artvin, Kayseri
, Van
ve İzmir
olmak üzere Artvin merkezli toplam 4 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 1'i Subay (R.N.), 3'ü Astsubay (Y.Z., A.E.T, M.T., R.N.) olmak üzere toplam 4 askeri personel göz altına alınmış olup dosya kapsamında soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığınca devam etmektedir" denildi. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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