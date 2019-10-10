Asayiş muhabirlerinden Mehmetçiğe destek

Afyonkarahisar'daki asayiş muhabirleri ve basın mensupları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez'i ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik, başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı sonuna kadar desteklediklerini belirten basın mensupları, "Tüm Türkiye tek yürek olduk, Mehmetçiğimizin yanındayız" mesajını verdi.



Kahraman Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyinde başlattığı tarihi operasyon nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez'i ziyaret eden basın mensupları, Afyonkarahisarlılar adına desteklerini ifade etti. Basın mensupları, "Türk Milleti'nin kahraman ordumuza güveni tamdır. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız ordumuzun muzaffer olması için. Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlayan ve şimdi hepsinden daha kapsamlı olan "Barış Pınarı Harekatı" ile sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör yapılanmasına ve devletine Türk Ordusu asla izin vermeyecektir. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.



"Milletimizin desteği Mehmetçiğimize moral veriyor"



İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ise ziyaretleri nedeniyle Afyonkarahisar'daki basın mensuplarına teşekkür ederek, "Milletimizin yekvücut olarak kahraman ordumuza destek vermesi Mehmetçiğimize büyük moral veriyor. Mehmetçiklerimiz kahramanlık destanı yazmaya devam edecek. Bu anlamlı ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez'e gerçekleştirilen ziyarette; Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı ve Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt, Kocatepe Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Burak Aydın, Odak Gazetesi muhabiri Ahmet Işık, Gazete 3 ve Kanal 3 muhabiri Mustafa Bayer, Anahaber Gazetesi muhabiri Mevlüt Tınas, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hayati Kanat, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Satılmış Akkaş ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Arif Yavuz yer aldı. - AFYONKARAHİSAR