Asimder Başkanı Gülbey, "Ermenistan sivil araç ve uçaklarla roket taşıyor" - Son Dakika

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'ın her zaman söyledikleri yalana sahtekarlığı da ekleyerek, savaş içerisinde hile yaparak sivil uçak ve araçların içerisinde roket ile uzun menzilli füzeleri taşıdıklarını iddia etti.

Ermenistan ve Rusya'nın savaş hilesi yaparak sivil uçaklarda uzun menzilli füzeler taşıyarak bu füzelerle de Azerbaycan'ın şehirlerinde yaşayan sivil vatandaşları vurduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Karabağ savaşında sıkışan hatta terk ederek kaçan Ermenistan ordusunun elindeki tüm silah ve araçları bırakıp kaçıyorlar. Bu terk edilen mevzi ve topraklarda bırakılan orduya ait silah ve araç ihtiyaçlarını Rusya'dan savaş hilesi ile elde ediyor. Hatta İran ve Gürcistan üzerinden de sivil tır veya kamyonlar içerisinde normal yaşam malzemesi taşır gibi Ermenistan'a silah, roket, füze ve küçük boyutta askeri zırhlı araçları taşıyorlar. Bu sivil uçak ve araçlarla taşınan roket ve füzeler ile Azerbaycan'ın Gence, Terter ve Berde hatta Bakü şehrinin yakınlarındaki mahallere kadar ateşkesi ihlal ederek bir gece yarısı sivil halkı uykusunda vuruyor. Ermenistan her konuda baş vurduğu yalanın yanına sahtekarlığı da eklemiş oldu" dedi.

Ermenistan'ın terörü desteklediği gibi terör ülkesi olduğunu da Azerbaycanlı sivil çocukları uykuda öldürmesiyle ispatlamış olduğunu belirten Gülbey, "Ermenistan devleti ve ermeni Diasporası yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerini manevi ve maddi olarak desteklediği belgeleriyle ispatlanmıştır. FETÖ ve PKK terör örgütü ile açık olarak tüm Avrupa, ABD ve Rusya'da ortak hareket etiği sözde Ermeni soykırım tasarılarının parlamentolarda oylanırken parlamento dışında yaptıkları ortak protesto gösterilerinde görülüyordu. Ayrıca PKK terör örgütünü işgal ettiği Dağlık Karabağ'a yerleştirmeside bunun ispatıdır. Teröre destek olan Ermenistan'ın kendisi terör gibi davranarak sivil Azerbaycanlıları ateşkesi ihlal ederek roket ve uzun menzilli füzelerle katletti. İşte buda terörizmdir, silahsız masum sivil vatandaşları uykuda öldürmek terörizmdir insan hakları ve dünya ülkeleri 1992 yılında sustukları gibi yinemi bu cani bebek katili Ermenistan'a göz yumup sessiz kalacaklar" şeklinde konuştu. - IĞDIR