ASİMDER Başkanı Gülbey:

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fransa'nın Suriye Haseke'de sözde Batı Ermenistan'dan 1915 yılında tehcir edilen Ermeni ailelerin akrabalarından gönüllü askeri tabur kurduğunu iddia etti.



ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarının en büyük destekçisi Fransa'nın 1915 dönemi ve sonrasında Kahramanmaraş, Adana, Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Van, Kars ve Iğdır başta olmak üzere Osmanlı topraklarında benzer oluşumlara destek verdiğini, o dönem Osmanlı topraklarında kurulan Hınçak ve Taşnak çetelerinin binlerce terör olayına karıştığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Bu Ermeni taburu ilk başta 45 kişiyle kuruldu ve kalaşnikof tüfek ve 4 adet tankla donatıldı. Suriye Haseke'nin kuzeyinde Tel Tamir bölgesinde ÖSO ve TSK ile kurulan sıcak temas hattında konumlandırılması da ayrı bir niyet belirtisidir. Ermeni taburu 45 kişiyle kuruldu, 100 kişiye kadar tamamlanacağı duyumu almış bulunmaktayız. Ayrıca daha hiçbir eyleme katılmayan bu Ermeni taburunun eğitimleri de PKK milislerine ait kamplarda verilmektedir. Aynı Tel Tamir bölgesinde 24 Nisan 2019 tarihinde kurulan ve PKK'ya bağlı olan 'Nubar Ozanyan' adlı Ermeni tugayına katılacağı bilgisi aldık" dedi.



Suriye Haseke'nin güneyinde 200 Fransa askeri bulunduğunu belirten Gülbey, "Fransa, Suriye'deki askeri varlığını PKK işgal bölgelerinde konuşlandırdığı 200 askerle sürdürüyor. Haseke güneyi Mesakin Cibse, Ömer Petrol Kuyuları, El Tanek Petrol kuyuları ve Rakka'nın kuzeyindeki Şeker Fabrikaları Fransız askerlerinin bulunduğu noktadır. Bu konuda ülkemiz gerekli girişimleri yapmalı ve 2019 yılından beri büyütülmek istenen yeni Ermeni terör örgütü ASALA zihniyetli bu oluşumlara müdahale etmelidir" şeklinde konuştu. - IĞDIR