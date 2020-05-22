ASKİ, asbestli içme suyu borularının değişimi için ihale kararı adı - Son Dakika

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 13 ilçedeki asbestli içme suyu borularının değişimi için ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ, Başkentin 13 ilçesinde bulunan 220 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihale kararı aldı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, halk sağlığı için ilk etapta önceliği, durumu acil olan Polatlı ve Beypazarı ilçelerindeki asbestli boruların değişimine vereceklerini kaydetti.

Öztürk, tüm dünyada kanserojen olduğu için kullanımı yasaklanan asbestli içme suyu borularının değişiminin şart olduğuna dikkati çekerek, "Şebeke suyu hattı, asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan olacak. Bu çalışmalar esnasında hatlar boyunca şebeke vanalarını da değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, asbestli boruların Türkiye'de 2010 yılından itibaren yasaklandığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2010 yılından beri asbest liflerinin ve bu lifleri içeren karışımların, eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda bakıldığında ne yazık ki halihazırda kullanılmakta olan bu boruların mutlaka acilen değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama olasılığı, halk sağlığı açısından büyük tehdit yaratıyor."

Hedefin bir yıl içinde Ankara il sınırları altyapısında asbestli boru bırakmamak olduğunu vurgulayan Öztürk, kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirecekleri proje için kısa süre içinde ihale takvimi duyurusunun yapılacağını kaydetti.