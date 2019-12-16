ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Son Dakika

ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Nesrin Vursavuş'u, ASKİ Genel Müdür Vekili olarak atadı.

ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Nesrin Vursavuş'u, ASKİ Genel Müdür Vekili olarak atadı.


1987 yılından bu yana ASKİ'de önemli görevlerde bulunan Vursavuş, ilkokul ve ortaokul eğitimini Kadirli'de, lise eğitimini ise Adana'da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı yıl ASKİ'de mühendis olarak göreve başladı.


1988-2015 yılları arasında Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çeşitli birimlerde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Vursavuş, Ekim 2019 tarihinden bu yana ASKİ Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.


16 Aralık 2019 tarihinde ASKİ Genel Müdür Vekili olarak atanan Nesrin Vursavuş, evli ve 2 çocuk annesi. - ADANA

Adana, ASKİ, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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