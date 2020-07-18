Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

Son frikik golünü 24 Aralık 2017'de Göztepe'ye atan Galatasaray, 937 gün sonra yine İzmir ekibine karşı frikikten gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de frikikten en son golünü 24 Aralık 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Göztepe mücadelesinde Brezilyalı savunmacı Maicon atmıştı. Sarı-kırmızılılar bu golden sonra ilk kez yine İzmir ekibine karşı frikikten gol buldu. Ligin 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, 81. dakikada frikikten golü kaydetti.

2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1'lik skorla Galatasaray kazanmıştı. - İSTANBUL