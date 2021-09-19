Süper Lig 'de çıktığı son iki maçta da 2-0 öne geçip, 90 dakikayı 2-2 tamamlayan ve 4 önemli puan kaybeden Cim-Bom, Alanyaspor karşılaşmasında büyüyü bozmak istiyor.
Fatih Terim, son Lazio karşılaşması ilk 11'den sadece tek bir değişiklik yaptı, o da mecburi. Cezalı Marcao'nun yerine Luyindama ilk 11'e girdi.
Aslan, Türk Telekom'daki ilk maçını Lazio karşısında oynamıştı. Ligdeki ilk maç ise Alanya'ya karşı. Zemin çalışması nedeniyle Galatasaray maçlarını Başakşehir Fatih Terim stadında oynuyordu.
16.00'da başlayacak karşılaşmada Alanya'nın ilk 11'i gelmedi, Galatasaray'ın kadrosu şöyle:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicâldau, Morutan, Kerem, Halil
Yedekler: Fatih, Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Işık Kaan, Alpaslan, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer Bayram
Son Dakika › Spor › Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik - Son Dakika Spor