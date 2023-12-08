Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor\'u rahat geçti

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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

BOEY PERDEYİ AÇTI

22. dakikada sağ kanattan topla beraber gelen Tete pasında Kerem Aktürkoğlu'nu buldu. Savunma arkasına koşan Sacha Boey ile topu buluştu ve penaltı noktasından yaptığı vuruşla ağları bulmayı başardı.

KEREM SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 2-0'ı buldu.

NIANG PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen M'Baye Niang ters köşe yaptı ve durum 2-1 oldu.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi hata yapmadı ve takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar 3 puanı aldı.