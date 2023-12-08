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Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti - Son Dakika
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Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u Boey, Kerem ve Icardi'nin attığı gollerle 3-1 yendi.

08.12.2023 - 21:54,  Güncelleme: 22:31
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

BOEY PERDEYİ AÇTI

22. dakikada sağ kanattan topla beraber gelen Tete pasında Kerem Aktürkoğlu'nu buldu. Savunma arkasına koşan Sacha Boey ile topu buluştu ve penaltı noktasından yaptığı vuruşla ağları bulmayı başardı.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

KEREM SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 2-0'ı buldu.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

NIANG PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen M'Baye Niang ters köşe yaptı ve durum 2-1 oldu.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi hata yapmadı ve takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar 3 puanı aldı.

Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 yendi
Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor\'u rahat geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (1)
  • Doğan Kaya: 2-1 değil 3-1 yendi Yanıtla 0 3

Trendyol Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor'u rahat geçti - Son Dakika
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