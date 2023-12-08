Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Adana Demirspor\'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
22. dakikada sağ kanattan topla beraber gelen Tete pasında Kerem Aktürkoğlu'nu buldu. Savunma arkasına koşan Sacha Boey ile topu buluştu ve penaltı noktasından yaptığı vuruşla ağları bulmayı başardı.
Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 2-0'ı buldu.
İlk yarının son anlarında Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen M'Baye Niang ters köşe yaptı ve durum 2-1 oldu.
Mücadelenin son anlarında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi hata yapmadı ve takımının 3. golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar 3 puanı aldı.
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