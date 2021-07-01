Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos bölgesindeki Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk'ün, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak, yerine kaçak olarak yaptığı ileri sürülen plaj tesisi için yıkım kararı ve para cezası çıktı.

Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde yapılan İl Encümen Toplantısında, Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazi üzerine kaçak yapıldığı iddia edilen yapıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü. 157'nci ada 7 parseldeki kaçak yapıya, 42'nci madde gereğince 62 bin lira idari para cezası verilmesi karara bağlanırken, 32'nci madde gereğince de yapı için yıkım kararı verildi. İl Özel İdaresi, mühür fekkinden dolayı işletme sahibi hakında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazide üzerine yapılan restoran ve plaj, geçtiğimiz günlerde düzenlenen organizasyonla hizmete girmişti. Açılışa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, sosyal medya hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaştığı mesajında, restoran ve plajın Cafer Mahiroğlu'na ait olduğunu belirtmişti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li Milletvekilleri ve CHP'li Belediye Başkanları katılmıştı.