Aston Villa, İtalyan sol bek Ruggeri transferini resmen açıkladı

Aston Villa, Matteo Ruggeri transferini resmen açıkladı

Spot: Aston Villa, Atlético Madrid forması giyen İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı. Transfer iki kulüp tarafından da resmen duyurulurken, İngiliz ekibinin 25 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Aston Villa, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir transferle güçlendirdi. Premier Lig temsilcisi, Atlético Madrid'de forma giyen Matteo Ruggeri'nin transferini resmen tamamladı. İspanyol kulübü de yaptığı açıklamayla İtalyan futbolcunun Aston Villa'ya transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferin mali detayları kulüplerin resmi açıklamasında paylaşılmazken, Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Aston Villa'nın 25 milyon euro sabit bonservis bedelinin yanı sıra 1,5 milyon euroya kadar bonus ödeyeceği ifade edildi.

TRANSFER RESMEN DUYURULDU

Atlético Madrid, Matteo Ruggeri'nin Aston Villa'ya transferi konusunda İngiliz kulübüyle anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Böylece uzun süredir gündemde olan transfer süreci resmiyet kazanırken, 24 yaşındaki İtalyan sol bek kariyerine Premier Lig'de devam etme kararı aldı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Transferin mali şartları kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmadı. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Aston Villa, Ruggeri için Atlético Madrid'e 25 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 1,5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddelerinin bulunduğu ve toplam paketin 26,5 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

ATLÉTICO MADRID'DE 47 MAÇA ÇIKTI

Matteo Ruggeri, Atlético Madrid formasıyla geçirdiği dönemde tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada görev aldı. Savunmanın solunda görev yapan İtalyan futbolcu, bu maçlarda 7 asistlik katkı sağladı. Hücuma verdiği destek ve sol çizgideki dinamizmiyle dikkat çeken Ruggeri, Aston Villa'nın yeni sezon kadro yapılanmasının önemli parçalarından biri olacak.

ASTON VILLA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ

İngiliz temsilcisi, Ruggeri transferiyle sol bek bölgesindeki rekabeti artırmayı hedefliyor. Hem savunma hem de hücum katkısıyla öne çıkan İtalyan oyuncunun Premier Lig temposuna kısa sürede uyum sağlaması bekleniyor. Aston Villa'nın transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.

BONSERVİS RAKAMINDA FARKLI İDDİALAR VAR

Transferin resmiyet kazanmasına rağmen bonservis bedeline ilişkin farklı rakamlar da gündeme geldi. İspanyol basınında anlaşmanın 18 milyon euro sabit ücret ve 6 milyon euro bonus üzerinden gerçekleştiği yönünde haberler yer aldı. Bu nedenle transfer bedeli konusunda kulüplerden resmi bir mali açıklama gelene kadar farklı rakamların kaynaklara dayalı olarak aktarılması gerekiyor.