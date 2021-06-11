Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 düşüşle 3.589 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.312 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 artışla 3.249 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 28.948 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 primle 109,47 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,38 değer kazancıyla 52.502 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,47 yükselişle 28.858 seviyelerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.