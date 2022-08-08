OANA'dan AA'ya ödül - Son Dakika
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OANA'dan AA'ya ödül

08.08.2022 13:55
OANA'dan AA'ya ödül

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) 2020-2021 Haber Ajansı Kalitesinde Mükemmellik Ödülü'nü Anadolu Ajansı, Yeşilhat projesi başvurusuyla kazandı.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) 2020-2021 Haber Ajansı Kalitesinde Mükemmellik Ödülü'nü Anadolu Ajansı, Yeşilhat projesi başvurusuyla kazandı.

OANA Genel Sekreteri Lee Joon-Seung, yaptığı açıklamada, hızla değişen küresel medya ortamında yenilik yapma ve liderlik etme arzusunu açıkça gösteren beş başvuru aldıklarını vurgulayarak, "Anadolu Ajansını üstün başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Resmi ödül töreni 23-26 Kasım tarihlerinde, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek OANA Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek.

Asya Pasifik bölgesindeki 35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu OANA, kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla 1961 yılında kuruldu.

Haber Ajansı Kalitesinde Mükemmellik Ödülü'nü 2013'ten itibaren vermeye başlayan birlik, son olarak 2019-2020 için TASS haber ajansını bu ödüle layık görmüştü.

Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü

1 Nisan 2022 itibarıyla yayın hayatına başlayan "Yeşilhat", Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü olma özelliğini taşıyor.

Çevre alanında dünyada öne çıkan haber ajansı olma hedefindeki Anadolu Ajansının (AA) Çevre Haberleri Editörlüğü, iklim konusunda özel haberler, detaylı dosyalar ve analizleri takipçileriyle paylaşıyor.

İstanbul merkezli Yeşilhat, iklim değişikliği, küresel ısınma, kirlilik, sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi çevre alanında birçok konuyu detaylarıyla ve çözüm önerileriyle birlikte ele alıyor.

AA aboneleri, Yeşilhat haberlerine "Çevre" bülteninden ücretsiz erişebiliyor.

Editörlüğün yeni medya alanındaki yüzüne de www.aa.com.tr/tr/yesilhat adresinden ve @AA_Yesilhat Twitter hesabından ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
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Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 'AAtölye Buluşmaları'na katıldı Açıklaması Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 'AAtölye Buluşmaları'na katıldı Açıklaması
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OANA'dan AA'ya ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: OANA'dan AA'ya ödül - Son Dakika
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