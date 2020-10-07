Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

07.10.2020 14:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı da 85 bin 489'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 650 kişinin iyileştiği ülkede 205 kişinin tedavisi de sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 114 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Günlük vaka sayısı bir hafta sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

Yeni vakaların 92'sinin başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde ortaya çıktığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 353'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 334 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 422 oldu.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı tatilinin ardından vaka sayısının artmasından endişe ediliyordu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 825 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 329 bin 637'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 925'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 273 bin 723'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yeni vakaları, Bangladeş, Hong Kong, Hindistan, Myanmar, Güney Sudan ve ABD'den ülkeye gelen kişiler oluşturdu.

Bugüne dek 3 bin 615 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 391 kişi iyileşti, 165 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 840'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 612 kişi de iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1520 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 373 bin 151'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 440'a yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 286 bin 631 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir konfeksiyon fabrikasında ortaya çıkan Kovid-19 salgınının ardından halka açık toplu etkinlikler yasaklandı.

Fabrikada çalışan 830 kişide virüse rastlanırken 1000 kadar çalışan evlerinde karantinaya alındı.

Salgını kontrol altına almak için başkent Colombo'nun iki banliyösünde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet, okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi.

Bugüne kadar 4 bin 52 kişide Kovid-19 vakasına rastlanan 21 milyon nüfuslu ada ülkesinde, virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 3 bin 266 kişi iyileşti.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 624 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 316 bin 351'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 535'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 301 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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