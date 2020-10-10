Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 536'ya yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 696 kişinin iyileştiği ülkede, 206 kişinin tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 176 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 906 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 72 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 548'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 624 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 430'a yükseldi.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 671 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 318 bin 266'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 558'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 303 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 866'ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 675 kişi de iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 249 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 336 bin 926'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 238'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 276 bin 94'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 634 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi iyileşti, 130 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1203 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 377 bin 73'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 500'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 291 bin 365 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.