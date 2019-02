Ata Yadigarı 4 Yıl Aradan Sonra Cemaatine Kavuşuyor

ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde PKK 'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi ( Kurşunlu Camisi) 4 yıl aranın ardından ibadete açılacak.PKK'lı teröristlerin şehirlerde kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Şırnak merkez ile Cizre İdil ve Silopi , Diyarbakır'ın Sur, Mardin 'in Nusaybin ilçelerinde yakılan, "karargah" gibi kullanarak tahrip edilen 135 camiden yaklaşık 90'ı devlet imkanıyla onarıldı.Tahrip edilen ibadethanelerden biri de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin bulunduğu Sur ilçesindeki 500 yıllık Fatih Paşa Camisi.2015 yılında PKK'lı teröristlerin ateşe vermesi sonucu tahrip olan, kullanılamaz hale gelen kentteki ilk Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan tarihi caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla restorasyonu yüzde 99 tamamlandı.1516 yılında Diyarbakır'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen ibadethane, çevre düzenlemesinin ardından yeniden cemaatine kavuşacak."3 milyon 700 bin lira harcama yapıldı"Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sembol yapılarından biri olan caminin aynı zamanda şehirdeki ilk Osmanlı eseri olduğunu söyledi.Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 500 yıl önce yapılan ve 2015 yılına kadar ezanın hiç susmadığı ibadethanenin PKK'lı teröristlerce mevzi olarak kullanıldığını anımsatan Çiftçi, caminin, içerisindeki Kur'an-ı Kerim ve bütün değerlerle ateşe verilmesi sonucu büyük zarar gördüğünü vurguladı.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının hemen ardından Sur'un yeniden ihya ve inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında Fatih Paşa Camisi'nin hızlı şekilde onarımına başlandığını dile getiren Çiftçi, "İlmek ilmek, nakış nakış ince bir çalışma neticesinde burası aslına uygun olarak bütün yönleriyle tekrar ihya ve inşa edildi. Restorasyon için yaklaşık 3 milyon 700 bin lira harcama yapıldı." dedi."Her yönüyle ibadete hazır vaziyette"Kaymakam Çiftçi, tarihi yapının restorasyonunun yüzde 99 oranında tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini aktardı."Bu çalışmalar da kısa süre içerisinde tamamlanacak. Cami her yönüyle ibadete hazır vaziyette. Bu kadar değerli bir eseri tekrar şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 500 yıldır ezanın hiç susmadığı bu camide tekrar ezan okunacak olmasından dolayı mutlu ve heyecanlıyız." ifadelerini kullanan Çiftçi, caminin bu ay veya martta ibadete açılacağını dile getirdi.İbret için kurşun izleri silinmeyecekÇiftçi, yapıdaki kurşun izlerinin bir kısmının yaşananların anlaşılması için silinmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Kurşun izlerinin bir kısmı bilerek bırakıldı. Burada yaşanan süreci yeni neslin görmesi gerekiyor. Camilere ve inancımıza sıkılan kurşunun unutulmaması gerekiyor. Bunlar temsili bir numune olarak kalacak. Çünkü terör örgütünün hiçbir kutsala saygı göstermediğinin burası çok bariz bir örneği. Kutsal bir mekanın terör örgütü tarafından yakılması, onların bu değerlere ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bunun ibret olmasını diliyorum.""Allah camilerimizi zalimin zulmünden korusun"Saldırılardan önce Fatih Paşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Kasım Şenol (70) mahallenin ve caminin tahrip edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Vakit ve teravih namazını Fatih Paşa Camisi'nde kıldığını ifade eden Şenol, "Oranın ahengi bambaşkaydı. O caminin harap halini görünce ruhumuz harap oldu." şeklinde konuştu.Şenol, caminin ibadete açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini aktararak, şöyle konuştu:"Halkımız dindar, ezan sesini sever. Ezan sesini işitmediği zaman ruhen üzülür, ezan sesi yükselirse ruhumuz lezzet alır. Orada Allah'ın evini görüyoruz. Bir an önce oranın ibadete açılmasını istiyoruz. Allah camilerimizi zalimin zulmünden korusun. Camimiz onurumuz ve şerefimizdir. Onarımına katkısı olanlardan Allah razı olsun. O eski ahenk ile bir araya gelip, teravih namazını eda etmek istiyoruz."