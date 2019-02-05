Son Dakika Haberleri: Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Nükleer Düzenleme Kurulu ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına Necati Yamaç, üyeliklerine ise İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin atandı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararında ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topcuoğlu getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel
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