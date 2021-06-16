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Ataşehir'de iş kadınını öldüren gaspçılar, en son Kurtköy'de görüldü - Son Dakika

Ataşehir'de iş kadınını öldüren gaspçılar, en son Kurtköy'de görüldü

16.06.2021 15:03
Ataşehir'de iş kadınını öldüren gaspçılar, en son Kurtköy'de görüldü, System.String[]

Müslim SARIYAR/ ATAŞEHİR'de SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan'ı (41) şirket binası önünde ödürüp, içinde 3 milyon 300 bin TL olan çantayı alıp kaçan gaspçılar en son Pendik Kurtköy'de görüldü.

Müslim SARIYAR/ ATAŞEHİR'de SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan'ı (41)  şirket binası önünde ödürüp, içinde 3 milyon 300 bin TL olan çantayı alıp kaçan gaspçılar en son Pendik Kurtköy'de görüldü. Polis, Plaka Tanıma Sistemleri'nden (PTS), en son Kurtköy'de olduğu belirlenen aracı bulmak için kentteki aynı model ve renkteki tüm araçları, mercek altına alındı.

Ataşehir Küçükbakkalköy'de dün yaşanan olayda, SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan, şirket çalışanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçıların saldırısına uğradı. Çantayı almaya çalışan saldırganlar, kendilerine direnen Sibel Koçan'ı başından vurarak, öldürdü. Mert Aydın'ı  da kolundan vurarak yaralayan saldırganlar, para dolu çantayı alıp, kaçtı.

İKİZ PLAKA ÇIKTIOlayın ardından kaçan gaspçıların peşine düşen polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan incelemede plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Plakanın, tescilde farklı bir model araca kayıtlı olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, aynı model ve renkteki araçlara yoğunlaştı.PTS KAYITLARI'NDAN KURTKÖY'DE OLDUĞU SAPTANDI Ayrıca MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın izi sürüldü. Onlarca kameraya ait görüntüyü inceleyen ekipler, PTS'den aracın en son Pendik Kurtköy'de olduğunu tespit etti.  Ancak aracın daha sonra kameralarca görüntülenmediği belirlendi. Polis ekipleri, Pendik Kurtköy'de dün akşam saatlerinde içerisinde 3 kişi bulunan bir araç durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin olayla ilgisi olmadığı saptandı. ESKİ EŞİN İNTİHARI DA ARAŞTIRILIYORÖte yandan polis, Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intiharıyla ilgili olarak da güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aydın'ın intihar ettiği rezidansın girişindeki ve katlarda bulunan kameralar mercek altına alındı. Yapılan incelemede, olaydan önce Aydın'ın dairesine giren olmadığı belirlendi.CENAZELER İZMİR'E GÖNDERİLDİ Gasp, cinayet ve intiharla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan ikiliden Sibel Koçan'ın ölüm nedeninin 'ateşli silah', Süleyman Aydın'ın ise 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara girdiği öğrenildi.  Aydın'ın intihardan önce herhangi bir ilaç alıp almadığı ise, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Koçan ve Aydın'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.


Türk Lirası, Ataşehir, Pendik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de iş kadınını öldüren gaspçılar, en son Kurtköy'de görüldü - Son Dakika


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