"Atatürk'e Ne Söylemek İsterdin" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen "Atatürk'e Ne Söylemek İsterdin" adlı etkinlikte şehir merkezinde hazırlanan görselin üzerine vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazarak, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunumu ile başlayan program, daha sonra salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda Atatürk'ün hayatı sinevizyon ile gösterildi, şiirler okundu. Buradaki program, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisiyle sona erdi.

"Fotoğraflarla Atatürk" sergisi açıldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Yaşayan Şehir Müzesinde "Fotoğraflarla Atatürk" sergisinin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, başkan yardımcıları ve vatandaşlar sergiyi gezerek, fotoğraflar hakkında Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver'den bilgi aldı.

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında ayrıca "Atatürk'e Ne Söylemek İsterdin" adlı etkinlik düzenlendi. Şehir merkezinde hazırlanan görselin üzerine vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazarak, hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK