Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi

Atatürk Havalimanı\'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi
27.11.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatının verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronunda görüntülendi.

Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.

BİNLERCE ARAÇ APRONDA SIRALANDI

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı. Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı Taraftarları deplasmana götüren şoför araç seyir halindeyken ayağa kalkıp oynadı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
O anlar viral oldu 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi Nedeni akıllara zarar 3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar
Karaborsa bilet satışına aracılık eden 5 siteye erişim engeli getirildi Karaborsa bilet satışına aracılık eden 5 siteye erişim engeli getirildi
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

14:38
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu
14:30
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş’a hapis istemi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
14:26
CHP’li vekilden Murat Kurum’a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
14:00
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı Kabinin altından...
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
13:56
DEM Partili vekilin “Tecavüz“ iddiası Türkeş’in kızını küplere bindirdi
DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 15:13:17. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.