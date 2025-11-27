Atatürk Havalimanı\'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi

Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.

BİNLERCE ARAÇ APRONDA SIRALANDI

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı. Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.