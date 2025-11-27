Atatürk Havalimanı\'nda teslime hazır binlerce araç tek karede görüntülendi

Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı. Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.
Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.
