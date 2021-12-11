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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet... - Son Dakika

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet...

11.12.2021 14:42

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet olmadık, olmayacağız" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet olmadık, olmayacağız"

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız, bilim, kültür ve sanat insanlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet ya da taraf olmadık, olmayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Bilim Kurulları Çalıştayı, Türkiye'nin birçok üniversitesindeki akademisyen ve bilim kurulu üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Çalıştay, İstiklal Marşı'nın okunması ve kurumu tanıtan sinevizyon gösterisinin izlenilmesiyle başladı. Sırayla sunumların yapıldığı programın açılış konuşmasını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu yaptı.

"Bu toplantı kurumlarımızın tarihinde ilk kez gerçekleştirmiş olması bakımından anlamlı"

Bu toplantının kurum tarihinde ilk kez gerçekleşmiş olmasının anlamlı olduğunun altını çizen Hekimoğlu, "Bu toplantı kurumlarımızın tarihinde ilk kez gerçekleştirmiş olması bakımından anlamlıdır da. Ama belki de en önemlisi ortak amaç için bir araya gelmiş olmamızdır. İnşallah yapacağımız faaliyetler bundan sonra hem ülkemizde hem de dünya da daha bir karşılık bulacak ve ülkemizin marka değerine katkı sağlayacaktır. 2019'dan itibaren burs politikamıza yeni bir açılım getirdik. Sadece tarih ve Türkoloji alanlarında değil. Sosyal bilimlerin bütün alanlarında öğrenim gören öncelik olarak lisans öğrencilerimize burs vermeyi hedef edindik. Zira tarih bölümü öğrencisi yabancı dil okumalı, yabancı dil bölümü öğrencisi de tarih ve Türkoloji terminolojisini öğrenmelidir" diye konuştu.

"Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet olmadık, olmayacağız"

Millete hizmet etmiş devlet adamlarının üzerinden çıkarılan tartışmalara alet ve taraf olmadıklarını, olmayacaklarını vurgulayan Hekimoğlu, şunları söyledi:

"Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız, bilim, kültür ve sanat insanlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet ya da taraf olmadık, olmayacağız. Değerlerimizi ve büyük şahsiyetlerimizi kişisel tasarruf alanları sanıp onların ilelebet tekellerinde olduğunu sananlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda bin yıl değil bin yıllardır var olduğumuzu, bundan sonra da var olacağımızı tüm dünyaya ifade etmek için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurarak bizlere rehberlik eden Atatürk başta olmak üzere tarihimizden bugüne emperyalizm ve sömürüye karşı mücadele etmiş şahsiyetlerimizin istismarından vazgeçilmesini, onların mücadelelerinin ve felsefelerinin anlaşılmasının her şeyden önemli olduğunu ifade ederek sözlerime son veriyorum."

" Yunus Emre'nin hayatını anlattığımız kitabı iki yıllık bir çalışma sonucunda tamamladık"

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan ise çalıştayda Yüksek Kurumların Teşkilat Yapısı ve Bilim Kurulları konulu bir sunum yaptı. Sunumda, iki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda Yunus Emre kitabının tamamladıklarını belirten Eraslan, "Çok yakın zamanda tamamlamış olduğumuz ve sunumda da geçen Yunus Emre kitabından bahsetmek istiyorum. Bu proje Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na girmiştir. 2 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda 2021 yılının da Cumhurbaşkanımız tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi hasebiyle Yunus Emre'ye öncelik verilerek Yunus Emre'nin hayatı Mustafa Tatcı hocamız tarafından Türkçe metininin yazdırılması suretiyle 9 dile, içlerinde Japonca, Çince, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça dahil olmak üzere birinci sınıf akademik nosyonu olan tercümanlarca çevrildi. Genelde ana dilde tercümenin yapılması sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulları Çalıştayı, 11 Aralık Pazar günü de çeşitli oturumlarla devam edecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet...
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet...
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet...
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet...

Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: 'Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu: "Bu aziz millete hizmet etmiş devlet adamlarımız üzerinden çıkarılan tartışmalara alet... - Son Dakika
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