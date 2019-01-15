Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor

19 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yılında Kırklareli'nde anıldı.

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yılında Kırklareli'nde anıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Zübeyde Hanım heykeli önünde düzenlenen tören, Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Aynur Yadalı'nın çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Yadalı, Zübeyde Hanım'ın iyi bir anne ve iradeli bir kadın olduğunu söyledi.

Zübeyde Hanım'ın örnek bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Yadalı, onu hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:14 Kaynak: AA

Türkiye, Kırklareli, Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:33:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]