Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım Anılıyor
19 dakika önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 96. yılında Kırklareli'nde anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün annesi Zübeyde Hanım
, vefatının 96. yılında Kırklareli
'nde anıldı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
'ndaki Zübeyde Hanım heykeli önünde düzenlenen tören, Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Aynur Yadalı'nın çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Yadalı, Zübeyde Hanım'ın iyi bir anne ve iradeli bir kadın olduğunu söyledi.
Zübeyde Hanım'ın örnek bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Yadalı, onu hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:14 Kaynak: AA
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