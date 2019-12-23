Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.


Etkinlik, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda, Hacıbektaş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a Türk bayrağı takdim edildi.


Atatürk'ün bir gece konakladığı "Atatürk Evi"nin ziyaret edilmesinin ardından etkinlikler Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde devam etti.


Sema gösterisi yapılan programda, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından dinleti sunuldu.


Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'un günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından program sona erdi.


Etkinliğe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, İlhami Aktaş, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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