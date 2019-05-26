Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından "Atatürk Cumhuriyetini İnşa Etmek" isimli panel düzenlendi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi tarafından "Atatürk Cumhuriyetini İnşa Etmek" isimli panel düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen panele, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, ADD Kurucu Genel Sekreteri Prof. Dr. Anıl Çeçen, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ADD Bölge Sorumlusu Birol Yelekin, ADD Havza Şube Başkan Sevda Kurtiş ile davetiler katıldı.

Kurtiş, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılında 1919 ruhunu canlı tutmak adına panel düzenlediklerini belirterek, "Atatürk ve silah arkadaşlarının o günkü azimleri ile bu günlere geldik. Bizi bu günlere getiren ilke ve devrimlere sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Panelde, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık "Atatürk Cumhuriyetini İnşada ADD'nin Tarihi Sorumluluğu", Prof. Dr. Anıl Çeçen, "Atatürk Cumhuriyetini İnşada Hukukun Üstünlüğü", Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bige Sükan "'Milli Mücadelenin 100. Yılında Havza Genelgesi", Orhan Yıldırım "Atatürk Cumhuriyetini İnşada Eğitimin Önemi" ve ADD Samsun Şube Gençlik Kolları Başkanı Barış Yıldız "Atatürk Cumhuriyetini İnşada Gençliğin Sorumlulukları" başlıklı sunum yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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