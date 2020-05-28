Atatürk'ün kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, restore ediliyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk 'ün 14 Nisan 1934 yılın kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934 tarihinde Havran'a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor. Atatürk'ün, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşmeler gerçekleştirdiği konak, Havran Cumhuriyet Caddesi'nde bulunuyor. Özaydın Ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesi'ne tahsis edilen konak, müze olarak halkın kullanımına açılacak. Geçen yıl Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

- Havranbalıkesir