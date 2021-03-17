Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

17.03.2021 10:35
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

MERSİN (İHA) – Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Vali Ali İhsan Su, "Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı törende sadece çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Törene, Mersin valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile askerler ve gaziler katıldı.

Törende, Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Vali Su, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kelam Atatürk'ün Mersin'e gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Su, "Bizler, Atatürk'ün gösterdiği yolda ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık olmak için üstün bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

"Mersinimize daima sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Vali Su, Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda da şunları kaydetti:

"Mersin ve Mersinlilere beslediği derin sevgi ve sonsuz güven nedeniyle pek çok kez ilimizi ziyaret eden Büyük Önder, 17 Mart 1923 günü gerçekleştirdiği ziyarette ilimizin, ülkemizin kalkınma sürecindeki güçlü rolünü vurgulayarak, Mersinlilerin Kurtuluş Savaşında verdikleri büyük mücadeleyi bu alanda da sergileyip taçlandırmalarını öğütlemiştir. Bizler de Büyük Önder'in bu öğüdü doğrultusunda tüm Mersinliler olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Mersinimize daima sahip çıkmaya devam ediyor, ilimizi her alanda en üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mersinliler olarak 98 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ü ilimizde karşılamaktan ve ağırlamaktan duyulan onur ve mutluluğu bugün de aynı gurur ve coşkuyla yüreğimizde hissediyor, O'nu minnet ve şükranla anıyor, Mersinli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - MERSİN

Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Mersin, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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