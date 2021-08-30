Üye Girişi
Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi - Son Dakika

Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi

30.08.2021 10:26

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi yıllar sonra öğrenildi. Atatürk, 30 Ağustos 1924'te silah arkadaşlarını kaybettiği Dumlupınar'a gitmişti. Savaş sırasında yarı bedeni toprağa gömülmüş ama bir eliyle sancağı ayakta tutan şehit asker adına diktireceği abidenin temelini atmak için bölgede geziyordu. Göğsünde parlak bir zaferin gururu, yüzünde ise şehit düşen arkadaşlarının acısı vardı. İşte tam o sırada Esat Nedim deklanşöre bastı.

İstiklal Savaşı yüksek bir mücadele azmiyle devam ederken tarih de kendi kaydını yapıyordu. Resmi yazışmalar, telgraflar, askeri raporlar, hususi mektuplar ve daha nice dokümanlar… Ancak Mustafa Kemal Paşa için bunlar yeterli değildi. "Bir ölüm kalım savaşı" olarak gördüğü mücadeleyi sadece tarihçilerin yorumlarına bırakmak istemiyordu. Yaverini çağırdı. Cephede her daim yanında olacak bir fotoğrafçının temin edilmesini istedi. Mülazım-ı Sani (Asteğmen) Esat Nedim böyle bulundu. 23 yaşındaki bu genç 'fotoğraf zabiti' olarak cephelerde Paşa'nın maiyetine olacaktı hep…

O MEŞHUR FOTOĞRAFI ESAT NEDİM TENGİZMAN ÇEKTİ

Büstlerde, tablolarda yer aldı, TIME dergisine kapak oldu. Atatürk'ün dünyaca ünlü bu fotoğrafını, Esat Nedim Tengizman, Büyük Zafer'den tam 2 yıl sonra Dumlupınar'da çekti.

Esat Nedim 1897'de İstanbul'da doğmuştu. Muallim Mektebi'nde okurken fotoğraf merakı başlamıştı. Zar zor edindiği bir fotoğraf makinesiyle arkadaşlarının da fotoğraflarını çekiyordu. Okuldan mezun olduktan sonra askere alındı. O zaman 'Mülazım-ı Sani' denilen karşılığı bugün 'asteğmen' veya 'yedek subay' olan rütbeyle cepheye gitti. Fotoğraf merakını ve makinesini de yanında götürmüştü. Teknik konulara yatkın olduğu için ilk vazifesi de telsiz operatörlüğüydü. 'Fotoğraf zabiti' olarak seçildiğinde bu görevi yapıyordu.

Tabloları yapıldı, Time dergisinin kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hikayesi

ATATÜRK, HER DAİM YANINDAN AYIRMADI

Mustafa Kemal Paşa'nın hem cephede hem de Ankara'daki resmi temaslarında fotoğraflarını çekti. Dumlupınar'daki Büyük Taarruz'da da yakınındaydı. Bugün tarih kitaplarında ve Atatürk'e dair birçok tarihi belgede yer alan fotoğrafların neredeyse hepsi onun objektifinden çıkmıştı. Esat Nedim 1923'te terhis olana kadar Atatürk'ün maiyetinden ayrılmadı. Terhis olduktan sonra da fotoğraf çekmeye devam etti.

10 KASIM'DA KULLANILMASI İÇİN YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Esat Nedim, Tengizman soyadını aldı ve emekli olduktan sonra da gazete ve dergilerde çalışmaya devam etti. Atatürk'ün birçoğu hiç yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan geniş bir arşivi vardı. 21 Şubat 1927'de Time'ın kapağında da yer alan o fotoğraf yıllar sonra meşhur olacaktı. Hayat dergisinde çalışan oğlu İnal Tengizman babasının 30 Ağustos 1924'te çektiği bu fotoğrafı 10 Kasım için kullanılmak üzere 1957'de dergiye götürmüştü. Böylece o fotoğraf ve diğerleri tekrar keşfedilmiş oldu. Tengizman'ın Atatürk fotoğraflarından oluşan albümü 1972'de yayınlandı. Tengizman 25 Ocak 1980'de Kadıköy'de bir otomobilin çarpmasıyla vefat etti. Geride posta pullarına, tablolara ve posterlere yansımış yüzlerce tarihi fotoğraf kaldı.

Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi

UNUTULMAZ KARE, SAVAŞTAN TAM 2 YIL SONRA YAPTIĞI ZİYARETTE ÇEKİLDİ

30 Ağustos 1924'te Atatürk, büyük zaferin ikinci yıldönümünde Dumlupınar'daki savaş meydanını ziyaret etti. 2 yıl önce savaştan hemen sonra meydanı gezerken yarı bedeni toprağa gömülmüş ama bir eliyle sancağı ayakta tutan bir şehit askere denk gelmişti. Kimliği ve künyesi bulunamadığı için 'Meçhul Asker' olarak adlandırılmıştı. İşte o günden iki yıl sonra Mustafa Kemal Paşa, o asker adına diktireceği abidenin temelini atmak üzere oradaydı. Dumlupınar'daki savaş meydanını geziyordu. Muhtemelen o kanlı çarpışmalar gözlerinin önünde tekrar canlanıyordu. Göğsünde parlak bir zaferin gururu, yüzünde o meydanda kaybettiği silah arkadaşlarının hüznü vardı. Cephede de en yakınında olan fotoğraf zabiti Esat Nedim o an deklanşöre bastı. Birkaç yıl sonra Time dergisine kapak olan, yıllar sonra bile hem büst hem tablo olarak Atatürk'ü anlatan bütün eserlerde kullanılan o fotoğraf o gün orada işte böyle bir ortamda çekilmişti...

Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Dumlupınar, Savaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu 08:55 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor 07:30 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 23:21 Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış

Son Dakika Haberleri
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı         
10:22
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada         
10:10
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu         
08:24
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
07:28
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement