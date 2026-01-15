Atatürk Üniversitesi\'nde Kayak Keyfi

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kayak pistlerini bünyesinde bulunduran Palandöken Kayak Merkezi yoğun ilgi devam ederken, Atatürk Üniversitesi yönetimi kampüs içinde de kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyen öğrenciler için bir pist yaptı.

Kışın enerjisini kampüs yaşamıyla buluşturan ATAKIŞPARK Öğrenci Merkezi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen sezon açılışı ile öğrencilerin kullanımına sunuldu. Açılışta davetlilere balık ve çay ikramı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, kampüsün tam kalbinde yer alan, kışın enerjisini ve eğlencesini bir araya getiren bu alanın; öğrenciler için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim alanı sağlayacağını ifade etti.

"Kayağı öğrencilerimizin ayağına getirdik"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin üçte ikisinin kayak merkezine gitmediklerini tespit edildiğini belirterek, "Kayak ve kış sporlarının daha yaygınlaşması için böyle bir proje geliştirdik. Erzurum'un önemli bir değeri olan kayağı tüm öğrencilerimizin ayağına getirmek için bu pisti yaptık. Burada bu işin zevkini alırlarsa Palandöken'e daha rahat çıkacaklarını düşünüyoruz" dedi. - ERZURUM