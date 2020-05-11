Atçılık camiasından yarışların başlatılması talebi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Atçılık camiasından yarışların başlatılması talebi Açıklaması - Son Dakika Spor

Atçılık camiasından yarışların başlatılması talebi Açıklaması

32 dakika önce

Atçılık camiası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen at yarışlarının 15 Mayıs'tan itibaren başlatılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Atçılık camiasından yarışların başlatılması talebi Açıklaması, System.String[]

Atçılık camiası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen at yarışlarının 15 Mayıs'tan itibaren başlatılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Türkiye Jokey Federasyonu Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk, Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Recep Avşar ile Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız'ın imzasını taşıyan bir bildiri yayımlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yarışlara 20 Mart'ta ara verildiği hatırlatılan bildiride, "Yarışlara ara verilmiş olmakla birlikte, 7 bin adet atın beslenmesi, bakımı ve idmanının devam ettirilmesi zaruretinden dolayı bir yarış günü operasyonundan farklı olmayan şekilde hipodromlarımızda günlük rutin hayat devam etmektedir." denildi.

Salgınla ilgili gerekli tüm önemlerin alındığı aktarılırken, "İlk vakanın ülkemizde görüldüğü günden itibaren, bütün tesislerimizde eş zamanlı ve eksiksiz olarak her gün ateş ölçme, günlük maske dağıtımı, sosyal mesafe, mekan dezenfeksiyonu ve kişisel hijyen gibi tedbirlere ilaveten, devletimizin ilgili mercilerince yayınlanan genelgeler ve açıklamalar doğrultusunda aldığımız önlemlere taviz vermeden devam etmekteyiz. Nitekim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne rapor olarak sunduğumuz ve takdir ile karşılanan önlemlerin neticesi olarak, her gün 6 bin kişinin yaşam alanı olan hipodromlardaki pozitif vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde ilave önlemlerin de alınabileceği vurgulanan bildiride, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Sağlık Bakanlığı'mızın üstün gayretleri ile Kovid-19 salgınına yönelik mücadelede başarılı bir süreç geçiriyor olmamız neticesinde, bugün itibarıyla hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetlerine izin verilen AVM ve kuaför salonlarının kapalı ortamlar olması, bununla birlikte diğer spor müsabakalarının 12 Haziran'da başlayacağının ilan edilmesine karşın, ilk günden itibaren ülkedeki birçok sektöre örnek olacak derecede hipodromlarımızda alınan üst düzey önlemlere, diğer spor müsabakalarından farklı olarak sporcular arasında temas gerektirmemesine ve açık havada yapılmasına rağmen at yarışlarının başlangıç tarihinin hala belirsiz olması tüm sektörün motivasyonunu kırmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 240 bin kişiye iş sağladığı belirtilirken, şu görüşlere yer verildi:

"En düşük yatırımla en fazla istihdam yaratan ve son 20 yılda elde ettiği gelişmeler ile dünya sıralamasında ilk 8'e giren atçılık sektörümüzün, yarışların yapılamadığı son 52 gün içinde sabit giderlerinin aynı şekilde devam etmesi ama buna karşılık yarışların yapılamaması neticesinde gelirin oluşmadığı bir ortamda dayanacak gücü kalmamıştır. Bıçağın kemiğe dayandığı bu ortamda, sektörün mevcudiyetini sürdürebilmesi kesinlikle mümkün değildir. Aldığımız tüm detaylı ve örnek önlemler altında bir yarış günü ile eş değer operasyonun halihazırda her hipodromumuzda her gün yürütülüyor olması gerçeği dikkat alındığında, yarışların başlatılmasının Kovid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağına, hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına inanmaktayız. Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek, zorunlu karantina uygulaması ile birlikte, antrenör, jokey, seyis ve asgari bir teknik kadro ile yarışların 15 Mayıs tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız."

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:42 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi         
19:10
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 22:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atçılık camiasından yarışların başlatılması talebi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]