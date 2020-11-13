Atıl çim halılar, öğrenciler için sahaya dönüştürüldü; Eren Bülbül'ün ismi verildi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde lise öğretmenleri, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, görev yaptıkları okulun bahçesine öğrencileri için atıl kalan çim halılardan halı saha yaptı. Halı sahaya, Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Erciş Şehir Stadı halılarının yenilenmesi nedeniyle sökülen eski çim halılar, atıl durumda kaldı. Bunun üzerine ilçedeki Karakoyunlu Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, belediyenin de desteğiyle halıları alıp, okulun bahçesinde öğrencilerin futbol oynadığı alana taşıdı. Öğretmen ve idarecilerin çalışmasıyla bu alanda zemin altyapısı oluşturulduktan sonra halılar serildi. Oluşturulan halı sahaya da Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismi verildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri, kurdele kesip, penaltı atışı yaparak, halı sahanın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin inisiyatifiyle başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında böyle bir değerin tekrar öğrencilerimizin hizmetine sunulması takdire şayandır. Bütün sporcularla gurur duyuyoruz. Spor anlamında şehrimizin müthiş potansiyeli var. Bugün şehrimizin birçok çeşitli altyapı ve üstyapı yatırımlarını hizmete sunuyoruz. Ama hiçbiri bunun kadar kıymetli değil. Burada spor yapacak evlatlarımızın mutluluğu, o gözlerindeki ışıltı açıkçası milyonlarca para harcasanız onu kazanamazsınız. Çünkü insan bir toplumun en kıymetli hazinesidir" dedi.