Atletikspor U16 sonunu getiremedi
2 saat önce
U16 Türkiye Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir'de mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor dün oynadığı ilk maçta MKE Çankırıspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
U16 Türkiye
Şampiyonası 1.kademe grubunda Kırşehir
'de mücadele eden Kayseri OSB
Atletikspor dün oynadığı ilk maçta MKE Çankırıspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla başladı.
Kırşehir Ahi Stadyumunda oynanan karşılaşmada MKE Çankırıspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayseri ekibi OSB Atletikspor ikinci yarıda skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lık sonuçla ayrıldı. MKE Çankırıspor karşısında galibiyeti kaçıran ve U16 Türkiye Şampiyonasında 1 puanla başlayan Mavi-Siyahlı ekip bugün oynayacağı Aksaray
maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kayseri OSB Atletikspor U16 takımı bugün ikinci maçında saat 17.00'de Aksaray Kılıçaslan Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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