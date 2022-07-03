ATMACA hedefi başarıyla vurdu

SİNOP - Milli güdümlü mermi Atmaca, ilk kez mobil güdümlü mermi sistemi ile Karadeniz'de test atışını başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sinop'ta milli güdümlü mermi ATMACA'nın test atışları yapıldı. İlk kez denenen, Mobil Milli Güdümlü Mermi Sistemi ile Atmaca, karadan denizde belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Test atışı başarıyla tamamladı

MSB, paylaşımda"Satıhtan Satha Milli Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" ifadelerini kullandı.