ATO Başkanı Baran'dan "Kovid-19 aşınızı yaptırın" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar ile ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların, vatandaşın kafasını karıştırdığını ve süreci olumsuz etkilediğini belirterek, "Hayatın da ticaretin de sağlıklı bir şekilde devamı için ayrım yapmadan aşılarınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Sinovac'ın Coronavac aşısına ilaveten Pfizer-BioNTech aşılarının da uygulanmaya başladığını anımsattı.

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar ile ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların, vatandaşın kafasını karıştırdığına ve süreci olumsuz etkilediğine işaret eden Baran, söz konusu aşılara gerekli analiz ve incelemeler yapıldıktan sonra onay verildiğini kaydetti.

Baran, asılsız iddialara kulak asılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız ne kendilerinin ne de sevdiklerinin hayatını riske atmasın, aşısını olsun. Hayatın da ticaretin de sağlıklı bir şekilde devamı için ayrım yapmadan aşılarınızı yaptırın." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütülüyor"

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için aşılama çalışmalarının planlandığı şekilde sürdürülmesinin önemini vurgulayan Baran, "Maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece salgının olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, salgın konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütüldüğünü aktararak, yerli aşının üretime geçmesiyle aşılama çalışmalarının daha da hız kazanacağını kaydetti.